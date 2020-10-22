РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 окт. Полицейские задержали мужчин, похитивших личные вещи у уроженца Республики Камерун на автостанции «Котельники» на 1 миллион рублей, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 25-летнего студента о том, что на автовокзале у него похитили два чемодана с принадлежащим ему имуществом. Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«Установлено, что двое злоумышленников, находясь на автостанции в горокруге Котельники, заметили бесхозный багаж. Убедившись, что его никто не забирает, они решили его похитить», - добавила Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, участковый уполномоченный полиции установил и в течение суток задержал двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в противоправном деянии. Ими оказались 39-летний уроженец Самарской области и 46-летний житель Подмосковья.

В ходе осмотра места происшествия в помещении автовокзала полицейским было обнаружено и изъято ранее похищенное имущество, которое возвращено потерпевшему. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.