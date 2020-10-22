РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Благотворительная акция по сбору вещей «Детский фримаркет», запланированная на 24 октября в люберецком парке «Наташинские пруды», будет перенесена на другую дату, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«К большому сожалению, запланированный на эту субботу фримаркет попал под действие ограничений на проведение мероприятий, введенных губернатором Андреем Воробьевым с 21 октября. В связи с этим сообщаем об отмене «Детского фримаркета». Ограничения действуют до 7 ноября. Возможно, мы встретимся с вами в четвертую субботу ноября. Следите за дополнительной информацией», - говорится в сообщении.

Тематический фримаркет, организованный движением «Раздельный сбор», станет вторым в Люберцах. Все желающие могут принести на площадку акции ненужную детскую одежду, обувь, игрушки, спортивный инвентарь, школьные принадлежности, детские книги, товары для творчества, средства для ухода за малышами, домашний текстиль для детей, детское постельное белье.

Собранные в ходе акции вещи можно взять с собой.