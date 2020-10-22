РИАМО - 22 окт. В Московской области за минувшие сутки выздоровел 321 человек после коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи региона вылечили более 61 тысяч пациентов, сообщает областной оперативный штаб по Covid-19.

«Выздоровели и выписались 61 382 человека», — отмечается в материале.

В Подмосковье из-за роста числа случаев коронавируса рекомендовано соблюдать домашний режим людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет.

Также в регионе усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Все жители должны надевать в общественных местах маски для профилактики инфекции.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.