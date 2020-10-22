РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. В подмосковных Люберцах 23 октября пройдет выставка книжных иллюстраций онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Библиотека Томилино» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия 23 и 24 октября. 23 октября в 11:00 выставка книжных иллюстраций «Фантазии Джанни Родари», - говорится в сообщении.

23 октября в 13:00 состоится познавательная викторина «Сказочный мир Джанни Родари», а в 16:30 - мастер-класс «Осенний лес». 24 октября в 10:00 состоится мастер-класс по изготовлению сувенира.

Присоединиться к мероприятиям можно по ссылке: https://www.instagram.com/biblioteka_tomilino.