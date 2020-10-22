РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Подольская городская клиническая больница приступила к набору врачей для помощи пациентам с Сovid-19, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск в соцсети «ВКонтакте».

«Подольская городская клиническая больница ведет набор врачей, средних медицинских работников и санитарок в инфекционные отделения для оказания медицинской помощи пациентам с Сovid-19. Она гарантирует достойную заработную плату: младший медицинский персонал - от 50 до 60 тысяч рублей, средний медицинский персонал - от 100 до 120 тысяч рублей, врачи - от 180 до 200 тысяч рублей»,- говорится в сообщении.

А также предоставляет бесплатное проживание в санатории «Родина», бесплатное питание, транспорт от места работы до места проживания в санатории.

Требуются медицинские работники: санитар, фельдшер-лаборант, медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист, рентгенолаборант, врач — анестезиолог-реаниматолог (или врач другой специальности при наличии обучения по Сovid-19), врач – инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики.

График работы сменный: первые сутки 12 часов в день (с 8:00 до 20:00), вторые сутки 12 часов в ночь (с 20:00 до 8:00), следующие 2 суток выходные.