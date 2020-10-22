РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Люберецкая ГИБДД обращает внимание на некоторые вопросы использования современных средств индивидуальной мобильности (СИМ), дорожные инспекторы планируют усилить профилактическую работу по безопасности движения с их владельцами, говорится в сообщении служба пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать в городской среде современные средства индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, которые в соответствии с действующим законодательством не являются транспортными средствами.

«Учитывая, что их использование на дорогах общего пользования становится серьезным источником повышенной опасности для пешеходов и лиц, управляющих такими СИМ, в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровья, исключения ДТП с их участием сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в данном направлении будет усилена профилактическая работа среди владельцев таких средств, а также среди организаций, предоставляющих услуги по прокату устройств, схожих с СИМ», - говорится в сообщении.

Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 киловатт и максимальную конструктивную скорость более 50 километров в час.

Такие устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) относятся к мототранспортным средствам категории L, должны соответствовать требованиям техрегламента ТР ТС 018/2011 и для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей категории «М» или «А».