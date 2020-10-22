РИАМО - 22 окт. В столичном районе Западного Дегунино по программе реновации возводится жилой комплекс на 585 квартир, который передадут под заселение в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Под территорией внутреннего двора предполагается одноуровневая парковка, а сам комплекс будет состоять из 8 секций переменной этажности. Для внешней отделки дома используют 11 видов облицовки разных цветов и фактур.

«Жилой комплекс для переселения по программе реновации передадут под заселение в следующем году в районе Западное Дегунино по адресу: улица Базовская, владение 15, корпус 16. На данный момент завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по черновой отделке квартир и устройству внутренних инженерных сетей», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На нижних этажах предусмотрено 12 квартир для маломобильных граждан, а общее количество квартир равно 585 единицам. Они разделены на 114 однокомнатных, 389 двухкомнатных и 82 трехкомнатные.

У квартир будет качественная отделка с использованием материалов, предусмотренных единым стандартом реновации. Таким образом, ванна и туалет будет облицована плиткой, а стены квартиры оклеят флизелиновыми обоями. Сантехника, плита, мойка, люстры, деревянные и утепленные металлические входные двери также будут установлены в рамках стандарта.

«На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждой секции будут по два пассажирских лифта – грузоподъемностью 400 килограмм и 1 000 килограмм», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для безопасного и удобного перемещения маломобильных граждан по территории возводящего комплекса и уютного двора, оборудованного детскими и спортивными площадками.

«В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство школы, детского сада, поликлиники, управления социальной защиты населения и физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал Загрутдинов.

Всего в Западном Дегунино по реновации проходит 45 домов. Для реализации программы был сформирован и утвержден список из шести площадок, где на трех из них уже ведется строительство.