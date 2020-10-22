РИАМО – 22 окт. Страховой дом ВСК снова вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК по итогам 2019 года, заняв 170 место по размеру выручки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Среди российских компаний финансового сектора ВСК заняла 20 строчку списка участников.

«По методологии РБК, выручка ВСК в 2019 году составила 84 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании - 7 миллиардов рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 154,8 миллиарда рублей, капитал до 31,3 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Журнал РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в шестой раз.

«ВСК имеет высокие показатели финансовой устойчивости, стабильно развивается. Консолидация усилий нашей высокопрофессиональной команды позволяет нам неизменно предлагать клиентам наиболее удобные продукты и сервисы. Это дает нам возможность регулярно подтверждать статус надежного и востребованного страховщика. Результаты рейтинга этому свидетельствуют», - сказал генеральный директор ВСК Александр Тарновский.​