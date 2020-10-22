РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. Поликлиника №4 Балашихи в микрорайоне Гагарина переехала на время работы инфекционного центра, врачи учреждения теперь принимают в поликлинике №2, а также на Акуловском проезде, 6, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Здание поликлиники №4 в микрорайоне Гагарина, 15А перепрофилируют для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! Для возможности оказания помощи пациентам в госпитальных условиях поликлиника №4 будет перепрофилирована под стационарные койки. Временно врачи первичного звена поликлиники №4 будут обслуживать по адресу: Акуловский проезд, 6, узкие специалисты будут принимать в поликлинике №2 (Третьяка, 4)», - говорится в сообщении.