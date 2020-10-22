РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 окт. В Домодедове в четверг в бизнес-завтраке «Маркетинг и развитие бизнеса» приняли участие 30 человек, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Бизнес-завтрак организовала Торгово-промышленная палата Домодедова.

«Участвовало 30 человек. <...> Мы проводим мероприятия Торгово-промышленной палаты для того, чтобы сплотить бизнесменов, наладить между ними контакт, рассказать, как можно улучшить бизнес, куда двигаться дальше. Делимся опытом, в общем стараемся создать мощную структуру в нашем городе, которая поддерживает наших бизнесменов. Особенно сейчас, в тяжелое время, это актуально», - сказала руководитель проекта маркетинговых коммуникаций ТПП Домодедово Юлия Шпакова.

Мероприятие посетили предприниматели из бухгалтерской компании, частной школы, магазина цветов, стоматологии, туристического бизнеса и другие.

На бизнес-завтраке предпринимателям рассказали, что делать с маркетингом в трудные времена, что делать предпринимателю, который только планирует открыть свой бизнес, как найти своего клиента, стоимость рекламных работ.

Спикерами выступили руководитель проекта маркетинговых коммуникаций ТПП Домодедово Юлия Шпакова, арт-технолог сети салонов красоты «Свифт», парикмахер-стилист Наталия Денисова и основатель цветочных магазинов «Клумба» и «Цветочный по-другому» Татьяна Нефедова.