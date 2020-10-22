РИАМО - 22 окт. На сегодня 23% опрошенных жителей России предпочитают знакомиться в соцсетях или на специальных сайтах, только 11% участников опроса могут познакомиться на улице, сообщает Газета.Ru.

По опросам Viber, 54% респондентов ходили на свидание по знакомству в Интернете. У 48% опрошенных все прошло «нормально», у 20% - «очень хорошо», у 23% - «не очень», у 9% - «очень плохо».

«Кроме того, респонденты назвали свои предпочтения в переписке. В общении с мужчинами ценятся совпадение интересов, хорошее чувство юмора, проявления интереса и хорошие манеры», — отмечается в материале.

Однако респондентам не нравятся односложные ответы, уменьшительно-ласкательная лексика, безграмотность, грубость и сексистские шутки.

Опрошенные считают, что переписку с женщинами портят редкие ответы, жалобы, рассказы о бывших партнерах, вопросы о заработке. При этом их привлекают общие интересы, интерес к собеседнику и чувство юмора.​