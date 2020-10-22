РИАМО - 22 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 462 случая заражение коронавирусом, число выявленных случаев инфицирования увеличилось до 82 305, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в регионе скончались 10 человек с Covid-19, общее число жертв коронавируса составило 1 511.

Жителям Московской области рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 – 15 971 в 85 регионах.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.