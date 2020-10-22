РИАМО - 22 окт. Завершено строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щелковский», расположенного на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Заключение о соответствии оформлено. Застройщик подал заявление о вводе объекта в эксплуатацию.

«На строительстве Щелковского автовокзала с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведено 33 инспекционные проверки, выполнен комплекс лабораторно-инструментальных работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Многофункциональный центр возведен на месте Щелковского автовокзала. Здание имеет общую площадь в 157 тысяч квадратных метров. Новое здание сохранит функции автовокзала, при этом его пропускные возможности увеличатся.

Там откроют торговые точки и кинотеатр, рестораны и подземную парковку. Ежедневная проходимость комплекса составит свыше 100 тысяч человек.