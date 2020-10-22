РИАМО - 22 окт. Завершено строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щелковский», расположенного на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Заключение о соответствии оформлено. Застройщик подал заявление о вводе объекта в эксплуатацию.
Многофункциональный центр возведен на месте Щелковского автовокзала. Здание имеет общую площадь в 157 тысяч квадратных метров. Новое здание сохранит функции автовокзала, при этом его пропускные возможности увеличатся.
Там откроют торговые точки и кинотеатр, рестораны и подземную парковку. Ежедневная проходимость комплекса составит свыше 100 тысяч человек.
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