РИАМО – 22 окт. В четверг началось заседание Мосгорсуда по апелляции актера Михаила Ефремова, он просит смягчения приговора, но потерпевшая сторона против, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что актер уже выплатил по миллиону рублей троим потерпевшим», - говорится в сообщении.

Однако родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова против смягчения приговора для Ефремова.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. ​