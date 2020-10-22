РИАМО – 22 окт. Россиянка Мария Нефедова в своем блоге рассказала, как быстро накопить деньги на отдых, сначала она посоветовала отказаться от ненужных трат, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проанализировав свои расходы, девушка выяснила, что тратит около 30 тысяч рублей в месяц на кафе и рестораны.

«Это необязательная трата. Потому кафешки и кофе по воскресеньям я убрала в первую очередь», — отметила Нефедова.

Еще девушка рекомендовала отказаться от лишних вещей, которые не улучшают здоровье: косметику, одежду или обувь.

«Ну максимум могу купить то, что нужно для гигиены, если все кончилось», — пишет она.

Блогер также рекомендовала покупать ту еду, которая дает энергию и сытость. От пустой же она рекомендовала отказаться.

«Шоколадки точно можно не брать. Убрать алкоголь. Мы очень много тратим на продукты, которые не нужны», — считает девушка.

Отказавшись от указанных трат, она накопила на отпуск за два месяца.​