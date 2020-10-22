РИАМО - 22 окт. Психолог Наталья Наумова сказала, что женщины больше не готовы подстраиваться под мужчин, поэтому пары часто выбирают гибкую модель отношений, где лидерство переходит от одного супруга к другому при разных обстоятельствах, сообщает Nation News.

«Никогда не бывает все четко и ровно. Всегда есть более успешный период в жизни у одного из партнеров, то мужчина больше зарабатывает, пока, например, женщина сидит с ребенком, то, наоборот, он теряет работу, а она выходит из декрета и содержит семью. Тогда люди придерживаются этой системы», — сказал специалист.

По опросам Nation News, за такую модель отношений проголосовали 54% опрошенных.

На втором месте детоцентристская семья, где оба партнера равны. Такой формат поддержали 34% респондентов. Только 12% выбрали патриархальную модель.

Наумова добавила, что современные женщины хотят иметь право голоса, хотят быть финансового равны с мужчинами. Патриархальная система подразумевает зависимость одного из супругов от другого. Такое бывает, когда женщина не работает или боится потерять своего мужа.​