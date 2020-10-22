РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Сотрудники Государственного юридического бюро проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске 26 октября, сообщается на сайте администрации округа.

«26 октября на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Государственного юридического бюро по Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Подробности по телефону: 8(496)755-57-00. При обращении на личный прием в общественную приемную просят соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания.