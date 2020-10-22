РИАМО - 22 окт. В 2020 году власти подмосковного Реутова устранили более 10 несанкционированных переходов через железнодорожные пути, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева на территории городского округа ведем постоянную работу по ликвидации несанкционированных проходов на железнодорожных путях, чтобы сохранить жизни и здоровье наших жителей. В 2020 году силами специалистов городских служб и совместно с РЖД мы заварили более 10 запрещенных к проходу мест», - сказал Каторов.

Он также отметил, что одна из таких «проблемных» точек располагается на южной стороне муниципалитета вблизи котельной БМК-140.

«В течение трех дней представители ОАО «РЖД» обещают установить здесь металлический забор для того, чтобы жители и гости Реутова не переходили железнодорожные пути в неположенном месте», - добавил Каторов.

С начала 2020 года на 16-м километре Горьковского направления МЖД было зафиксировано пять смертельных случаев.

Кроме того, по многочисленным обращениям жителей, администрация городского округа держит на контроле ситуацию, связанную с возведением нового надземного пешеходного перехода в районе эстакады. Власти Реутова совместно с правительством региона занимаются поиском финансирования на реализацию проекта.