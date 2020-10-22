РИАМО - 22 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Новощаповской средней общеобразовательной школой, в отношении ООО ЧОП «Стандарт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание охранных услуг во 2 полугодии 2020 года», - говорится в сообщении.

Но после нарушений условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта.