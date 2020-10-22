РИАМО - 22 окт. Эксперты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирусной инфекции в продуктах питания, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — отмечается в материале.
Инфекция была найдена только в 170 смывах из исследованных 135 тысяч поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте. Положительных результатов на наличие Covid-19 было 0,13% от общего числа проб.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что перепады температуры в помещениях и возможное переохлаждение могут снизить защиту от инфекций, в том числе от коронавирусной.
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22 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.
- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.
- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.
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