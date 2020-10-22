РИАМО - 22 окт. Из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне стали меньше тратить на спортзалы, так, в начале месяца в РФ на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем, пишет в четверг газета «Известия».

Все больше россиян предпочитают тренироваться в квартирах. В связи с этим отмечается рост трат на спортивные товары — средние чеки выросли на 10% в целом по стране и на 6% в столице.

«Аналитики «Платформы ОФД» изучили потребительские предпочтения россиян с 1 по 15 октября по сравнению с аналогичным периодом нынешнего сентября, а также октября прошлого года. Компания обработала данные с 1 миллиона онлайн-касс магазинов, выдающих около 44 миллионов чеков в сутки», - говорится в сообщении.

Продажи услуг в фитнес-центрах в первой половине октября сократились на 24% в целом по стране в сравнении с 1-15 сентября, в Москве падение составило уже 32%. Сократился и средний чек: на 12% по РФ и 21% по Москве.

В сравнении с прошлым годом объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов рухнули на 40% в целом по России и на 54% в столице.​

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22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.