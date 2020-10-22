РИАМО - 22 окт. Обновленная железнодорожная станция Реутово Горьковского направления Московской железной дороги начнет функционировать в полном объеме к середине декабря, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Новый пешеходный переход и станция были официально открыты для пассажиров и жителей 9 мая 2019 года. В данный момент строители приступили к финальному этапу реконструкции, которая должна быть полностью завершена до 15 декабря этого года», - говорится в сообщении.

Уже в течение двух недель здесь будут запущены два лифта для маломобильных групп населения. Еще два лифта введут в эксплуатацию до конца года.

«Представители ОАО «РЖД» взяли на себя обязательства вывезти весь строительный мусор и заняться благоустройством территории на южной стороне города, примыкающей к подземному переходу. Уже к середине декабря железнодорожная станция Реутово должна заработать в полном объеме», - сказал Каторов.

Градоначальник также поручил коллегам взять на контроль вопросы дезинфекции и уборки подземного перехода, платформ, лестничных пролетов, что является особо актуальным в период пандемии коронавируса.

В данный момент строители завершают возведение отдельной платформы, которая будет принимать поезда, следующие из и в Балашиху. Одновременно заканчивается строительство второго пути, который позволит увеличить количество электричек из и в Балашиху почти в два раза.