РИАМО - 22 окт. За последние сутки в столице выявили 4413 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе выявили 381 430 случаев заражения, сообщает московский оперативный штаб.

Также за сутки в Москве умерли 66 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а 2519 человек – победили инфекцию.

Рост числа новых случаев коронавируса начался в мегаполисе в конце сентября. Сейчас школьники с 6 по 11 классы находятся на дистанционном обучении, часть сотрудников компаний также отправлены на удаленку, а пожилым москвичам необходимо соблюдать домашний режим.

За последние сутки в России подтвержден 15 971 случай новой коронавирусной инфекции Covid-19 в 85 регионах. За весь период эпидемии зарегистрировано 1 463 306 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.