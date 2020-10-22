РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключили отопление и горячее водоснабжение в четверг из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 22 октября, с 9:00 до 16:00 будет приостановлено центральное отопление и горячее водоснабжение в многоквартирном доме по адресу: Больничный проезд, 2/1», - говорится в сообщении.

В этот промежуток времени работники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут выполнять ремонтные работы.