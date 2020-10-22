РИАМО - 22 окт. В Люберцах полицейские задержали двух мужчин, похитивших личные вещи у уроженца Республики Камерун, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 25-летнего студента о том, что на автовокзале у него похитили два чемодана с принадлежащим ему имуществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

«Двое злоумышленников, находясь на автостанции в городском округе Котельники, заметили бесхозный багаж. Убедившись, что его никто не забирает, они решили его похитить», - добавила Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, участковый уполномоченный полиции установил и в течение суток задержал двоих ранее судимых мужчин. Имущество вернули потерпевшему.