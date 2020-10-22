РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи театр кукол «Огниво» продолжит работать в прежнем режиме, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители! Введенные губернатором Московской области ограничения с 21 октября по 7 ноября не относятся к театрам! Наш театр продолжает работать в прежнем режиме, обязательно соблюдая меры индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Ношение масок во время посещения театра является обязательным.