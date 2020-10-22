РИАМО - 22 окт. Россию накрывает атлантический шторм «Барбара», он принесет с собой в Москву и Подмосковье дожди и потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве осадки перейдут в дожди уже сегодня, а дневная температура войдет в рамки октябрьского климата», — отмечается в материале.

После этого температура воздуха в городе и области будет на уровне 11-13 градусов тепла, в воскресенье немного похолодает. Но затем синоптики обещают новую порцию тепла с понедельника.

Ранее атлантический шторм «Барбара» побывал на территории Европы и получил свое название за сильный ветер и интенсивные ливни.