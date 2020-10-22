РИАМО - 22 окт. Два подмосковных предприятия окажут поддержку в обеспечении волонтеров средствами индивидуальной защиты и антисептической обработки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Бронницкое ООО «Нетканые материалы» передаст 20 тысяч одноразовых медицинских масок, а ООО «ОПК Сибэкохим» из Щелкова - около 1 тысячи антисептиков.

«Добровольцы оказывают адресную помощь жителям Московской области, которые находятся в сложной жизненной ситуации или вынуждены соблюдать режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Также волонтеры общаются с жителями на общественном транспорте и в общественных местах.

«Всего на данный момент в Московской области ежедневно выпускается 2,57 миллиона масок на 18 предприятиях, также в изготовлении дезинфицирующих средств задействовано 28 предприятий», - напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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