Эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Чтобы москвичи оставались дома, многие музеи и парки подготовили разнообразные онлайн-мероприятия. Также в ближайшие выходные можно сходить на дискотеку 90-х, посмотреть спектакль «Король Лир», посетить концерт группы «Хлеб», целительный перфоманс и антикварный маркет «Блошинка», послушать орган в Кафедральном соборе святых Петра и Павла или научиться писать цветы масляными красками. Подробности – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 23 октября

Концерт группы «Хлеб»

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1

Когда: 23 октября в 20:00

Стоимость: от 1 500 рублей

В пятницу в клубе Gipsy выступит группа «Хлеб» – первопроходцы в жанре русского сатирического рэпа. Их песни давно завоевали любовь слушателей, а совместный трек с группой Cream Soda «Плачу на техно» стал одним из главных хитов в Instagram и TikTok – в период самоизоляции под него родился масштабный челлендж. Начнется концерт в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте Northernsound.

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Детский театральный онлайн-фестиваль «Маршак»

Где: онлайн на сайте и в социальных сетях фестиваля

Когда: с 23 по 31 октября

Стоимость: бесплатно

Детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет с 23 по 31 октября в шестой раз. В рамках мероприятия десятки спектаклей покажут онлайн. Бесплатные трансляции пройдут на сайте и в социальных сетях фестиваля. В программе – постановки всех возможных форматов и жанров: инклюзивные и классические спектакли по детским сказкам, театр кукол, музыкальные представления и многое другое.

Так, в пятницу, 23 октября, зрители смогут насладиться мюзиклом «Золушка» в исполнении артистов Театра юного зрителя, а в воскресенье – сказочной сюитой «Солнце на веревочке» от Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Ознакомиться с расписанием спектаклей можно на сайте фестиваля.

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Онлайн-мероприятия от столичных музеев и парков

сайт Мэра Москвы

Где: сайты и социальные сети музеев и парков

Когда: 23, 24, 25 октября

Стоимость: бесплатно

Столичные музеи и парки подготовили для жителей Московского региона множество онлайн-выставок, лекций, мастер-классов, виртуальных экскурсий и концертов.

Так, например, Музей-квартира Ивана Сытина 23 октября представит в виртуальном формате выставку «Вокруг света за 24 картины», посвященную путешествиям в XIX веке.

В субботу, 24 октября, в Школе акварели Сергея Андрияки пройдет онлайн-концерт Double Time, а в Дарвиновском музее – праздничная программа «День лешего».

Измайловский парк 24 и 25 октября в 17:00 опубликует в своих соцсетях две онлайн-лекции, объединенные общей темой – «Литература как искусство».

А в воскресенье, 25 октября, все желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по Дому-музею Александра Скрябина.

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СУББОТА, 24 октября

«Музыка Вселенной»

предоставлено организаторами

Где: г. Москва, Старосадский пер., 7/10, стр. 10

Когда: 24 октября в 21:00

Стоимость: от 800 рублей

В субботу, 24 октября, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках проекта Hubble Fest V пройдет концерт с участием камерного хора Музыкального училища имени Гнесиных. Организаторы предлагают слушателям познать тайны мироздания с помощью музыки, уникальной видеоинсталляции и космического «голоса» органа. В старинном соборе под сопровождение кадров, сделанных в разных уголках Вселенной, прозвучат сочинения известных композиторов – Иоганна Баха, Дитриха Букстехуде, Антонио Лотти, Франсуа Куперена и других. Билеты можно приобрести на сайте фонда «Бельканто».

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«Король Лир» в Малом театре

Где: г. Москва, Театральный пр-д, д. 1

Когда: 24 октября в 18:00

Стоимость: от 400 рублей

В субботу артисты Малого театра покажут постановку по знаменитой пьесе «Король Лир» Уильяма Шекспира. По сюжету британский правитель на склоне лет решает разделить свое королевство между тремя дочерьми – Реганой, Гонерильей и Корделией. Для определения размеров их частей он просит, чтобы девушки рассказали, насколько сильно они его любят. Две старшие дочери используют шанс, а младшая отказывается льстить. Разъяренный отец отрекается от последней и лишает ее наследства. Однако спустя некоторое время Лир понимает, что показная любовь старшей и средней дочерей быстро закончилась.

В главных ролях: Борис Невзоров, Михаил Мартьянов, Дарья Новосельцева, Виктор Низовой, Ирина Леонова и другие. Режиссер: Антон Яковлев.

Приобрести билеты можно на сайте Малого театра.

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Антикварный маркет «Блошинка»

Где: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4

Когда: 24 и 25 октября

Стоимость: бесплатно

В культурном центре «Дом» в выходные пройдет маркет «Блошинка». Здесь поклонники старинных вещей смогут найти винтажные предметы интерьера, одежду, аксессуары, ювелирные изделия, игрушки, картины, книги и многое другое. Среди участников маркета – студия «Зили», портал Аntik-invest, частные коллекции «Хрустальный замок» и «Золотой Орион», проекты Antiker, «Мировая этника» и «Гравюрный кабинет». Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 часов. Вход свободный.

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Музыкально-целительный перформанс

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 5

Когда: 24 октября в 16:00

Стоимость: 1 500 рублей

В субботу центр «МАРС» и иммерсивный проект Reset 2.0 приглашают всех желающих принять участие в музыкально-целительном перформансе The Vibe. Очищать организм и наполнять его жизненной силой будет мастер-звукотерапевт и энергопрактик Мария Солана с помощью поющих тибетских чаш. По словам организаторов, звуки этого инструмента снижают уровень напряжения и стресса, улучшают сон, кровообращение и пищеварение, уменьшают боли в спине и голове. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте центра.

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Перформанс «Психоз»

сайт Центра современного искусства «МАРС»

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 5

Когда: до 30 ноября

Стоимость: от 900 рублей

«Психоз» – совместный проект центра современного искусства «МАРС» и AES+F. Инсталляция-перфоманс разработана по мотивам пьесы британского драматурга Сары Кейн «4.48 Психоз». Текст был создан автором в психиатрической клинике в начале 1999 года незадолго до самоубийства. По сюжету, посетители выставки попадают в руки санитаров психбольницы, их сажают в кресла-каталки, на головы им надевают VR-шлемы. Благодаря новейшим цифровым технологиям участники оказываются в мире безумия и испытывают те же чувства, что и сумасшедшие. Приобрести билеты, а также узнать расписание и точную стоимость сеансов можно на сайте центра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

«Дискотека 90-х. День рождения Ромы Жукова»

Где: г. Москва, Пушкинская площадь, д. 5

Когда: 25 октября в 20:00

Стоимость: от 1 500 рублей

В столичном клубе «Известия Hall» в воскресенье, 25 октября, в 20:00 состоится концерт «Дискотека 90-х», посвященный дню рождения Ромы Жукова, экс-участника группы «Мираж». В этот вечер на сцене выступят Алена Апина, Шура, Маргарита Суханкина, Вадим Казаченко, группы «Пропаганда», «Круиз» и многие другие. Вести мероприятие будет известный шоумен Сергей Зверев. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

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Киноконцерт Disney c симфоническим оркестром

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6

Когда: 25 октября в 11:00, 14:00 и 18:00

Стоимость: от 2 000 рублей

В воскресенье в Консерватории имени Чайковского Disney представит премьеру киноконцерта «Волшебные мелодии: новая анимация». В этот день музыку из любимых многими мультфильмов исполнит симфонический оркестр. Сопровождать действо будут кадры из кинокартин, которые выведут на большой экран. В программе – композиции Ханса Циммера, Алана Менкена и Джерри Голдсмита из анимационных фильмов «Моана», «Холодное сердце», «Зверополис», «Город Героев», «Ральф», «Медвежонок Винни и его друзья», «Рапунцель», «Принцесса и лягушка», «Вольт». 25 октября состоится несколько сеансов – в 11:00, 14:00 и 18:00 часов. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Музыкальный спектакль «Саундтрек»

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 35

Когда: 25 октября в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

В воскресенье в 19:00 на большой сцене Дома актера зрителям покажут необычный музыкальный спектакль «Саундтрек». Его уникальность заключается в том, что артисты исполнят мировые хиты и авторскую музыку на совершенно немузыкальных инструментах – ножах, гвоздях, фломастерах, полипропиленовых трубах. В качестве исполнителей в этот вечер выступят победитель восьмого сезона шоу «Голос», лучший голос страны Аскер Бербеков и участница отборочного тура «Евровидения» Анастасия Семина. Билеты можно приобрести на сайте Дома актера.

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Мастер-класс по масляной живописи

Где: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 2/24

Когда: 25 октября в 14:00

Стоимость: от 2 900 рублей

Научиться рисовать цветы можно всего за несколько часов. Достаточно лишь посетить мастер-класс, который пройдет 25 октября в Studio Paspartu. Организаторы утверждают, что с задачей справятся как профессионалы, так и новички. Участникам необязательно писать одинаковые картины – каждый может выбрать индивидуальный референс. Занятие пройдет офлайн в студии и онлайн в Zoom. Для участия необходима предварительная запись на сайте. Количество мест ограничено.