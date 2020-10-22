РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил «Салават Юлаев» со счетом 4:3 на домашнем льду в рамках чемпионата КХЛ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Витязи» принесли блестящую победу своим болельщикам. В домашнем матче (регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги - ред.) 21 октября, дважды уступая в игре 0:1 и 2:3, наши хоккеисты смогли не просто отыграться, а в концовке усилиями капитана Александра Семина вырвать победу за минуту до сирены! 4:3», - говорится в сообщении.

Игра между хоккейными клубами «Витязь» и «Салават Юлаев» проходила в Ледовом дворце «Витязь» Подольска без зрителей. Болельщики могли поддержать свои игроков в режиме онлайн.