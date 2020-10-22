РИАМО – 22 окт. Эксперт назвал главный недостаток iPhone 12, по его мнению, гаджет от Apple достаточно быстро разряжается, сообщает Газета.ru.

Этот нюанс особенно заметен на 5G.

«После 2,5 часов использования нового iPhone с включенным экраном у него осталось 18% зарядки», - говорится в сообщении.

Новинку представили на прошлой неделе. Всего презентовали четыре вида новых смартфонов Apple — iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В РФ их начнут продавать с 23 октября.​​