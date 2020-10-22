РИАМО – 22 окт. Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин сообщил, что россиянам не нужно делать компьютерную томографию без рекомендаций врача и необходимости, передает РИА Новости.

Врач сообщил, что сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу. При этом зачастую процедуру проводят без назначения врача.

«КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», - отметил Тюрин.

Он напомнил, что надежным способом диагностики Covid-19 являются ПЦР-тесты. Эти анализы берут мазком из носа и зева.

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.