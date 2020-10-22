РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи на встрече с жителями поселка Здравница обсудили ряд вопросов по благоустройству, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин.

Калинин провел очередную выездную встречу с жителями поселка Здравница.

«Обсудили наиболее острые проблемы, волнующие граждан, это транспортное сообщение поселка с городом, ремонт подъездов и кровли, плохое качество воды, содержание, обслуживание контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, отсутствие развитой инфраструктуры: магазинов, аптеки, фельдшерско-акушерского пункта и много другое. Все вопросы взяты на контроль», - написал Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на встрече также присутствовали участковый уполномоченный 4 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» Максим Горькин, директор управляющей компании МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово» Владимир Русаков, староста поселка Павел Потапов. Представитель полиции рассказал собравшимся о работе и полномочиях правоохранительных органов, ответил на вопросы.