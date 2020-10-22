РИАМО – 22 окт. Пандемия коронавируса в 2,5 раза подняла продажи витаминов в России по сравнению с прошлым годом, таким образом, люди стараются обезопасить себя от болезни, пишет в четверг газета «Известия».

Это рекордные значения продаж витаминов в России. С начала года число проданных препаратов составляет 3,1 миллиона упаковок. Годом ранее речь шла о 1,7 миллионе упаковок. Таким образом, продажи выросли на 84%.

«Особенно активно такие средства продавались в марте и в августе. Очевидно, таким образом граждане пытаются защитить себя от коронавируса», - отмечается в публикации.

В том числе, выросли продажи витамина D3. На нем заработали больше, чем на витамине С. Несмотря на это, специалисты сходятся в одном: витамины не помогут ни вылечить коронавирс, ни натренировать иммунитет.

«Врачи заявили о пользе витамина D3 в профилактике этого заболевания. Поэтому такие витаминные комплексы активно скупаются. Особое внимание получили жидкие формы витамина D3, масляные растворы или водорастворимые», — сказал член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев.

Также покупателей по-прежнему интересуют витаминные комплексы. В зависимости от дозировки веществ, они могут быть зарегистрированы и как биологически активная добавка (БАД), и как лекарство.

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22 ОКТЯБРЯ

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- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.