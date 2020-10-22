РИАМО - 22 окт. В ночь на пятницу и последующий день в Московском регионе может выпасть до пяти миллиметров осадков, что составляет около 9 процентов от месячной нормы октября, сообщила РИАМО главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что в предстоящую ночь и в день на пятницу может выпасть до пяти миллиметров осадков — восемь-девять процентов от месячной нормы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что, несмотря на дожди, пятница будет значительно теплее месячной нормы. В ночь ожидается 1-6 градусов, днем воздух может прогреться до 13 градусов.