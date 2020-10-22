РИАМО - 22 окт. В конце недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление, в пятницу воздух в регионе может прогреться до 13 градусов, но уже в воскресенье по территории региона пройдет холодный фронт, температура будет колебаться от 5 до 10 градусов, кроме того, в пятницу и воскресенье ожидаются осадки, сообщила РИАМО главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В регион уже начал порциями поступать теплый воздух. Погода сегодня и в пятницу облачная, временами с дождем. днем в пятницу ожидается 11-13 градусов в Москве, 8-13 — по области. Ветер завтра будет довольно плотным - до 10 метров в секунду», - сказала Позднякова.

В субботу ожидается облачная погода без осадков. Днем в столице столбики термометров зафиксируются на отметке около 10 градусов и около 6 градусов в Подмосковье. В воскресенье регион начнет пересекать холодный атмосферный фронт. Температура воздуха в регионе будет колебаться на отметке 5-10 градусов.