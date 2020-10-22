РИАМО - 22 окт. Комитет по конкурентной политике Московской области примет участие 29 октября в Дне карьеры онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Онлайн День карьеры - это мероприятие на платформе Финансового университета, проводимое для помощи занятости студентов и трудоустройству выпускников. Оно также помогает укреплять и расширять сотрудничества с партнерами-работодателями.

«Комитет по конкурентной политике Московской области примет участие 29 октября в Дне карьеры онлайн», - сообщила председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В мероприятии принимают участие государственные структуры, ведущие российские, международные компании и банки. Оно будет полезно для студентов и выпускников.

В программе мероприятия, помимо онлайн-трансляций работодателей, планируют онлайн-консультации по планированию и развитию карьеры для обучающихся и выпускников, конкурсы, розыгрыши, карьерные квесты и другие активности.

«Мы стараемся активно принимать участие в подобных мероприятиях, так как заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Ну а для студентов лучший способ получить представление о будущей профессии – пообщаться с опытными сотрудниками», - отметила Волкова.