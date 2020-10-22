РИАМО - 22 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Пуск» на действия комиссии по осуществлению закупок Лобненской центральной городской больницей при определении поставщика при проведении электронного аукциона на проведение работ по прокладке трубопроводов кислородной системы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В жалобе представители компании сообщили о неправомерном не допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения», - говорится в сообщении.

Жалобу признали обоснованной. Московское областное УФАС России выдало государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Лобненская центральная городская больница» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.