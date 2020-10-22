РИАМО - 22 окт. Более 4 тысяч москвичей с антителами к Covid-19 стали донорами плазмы, в столице начали использовать плазму в качестве эксперимента с апреля, сообщает городской оперштаб.

«В Москве более 4 тысяч человек, которые выздоровели после Covid-19, стали донорами плазмы», - говорится в сообщении.

Плазму используют для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Стать донором может выздоровевший от коронавируса человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Желающим стать донором нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Рост новых случаев коронавируса начался в Москве в конце сентября. Сейчас школьники с 6 по 11 классы находятся на удаленном обучении, часть сотрудников компаний отправлены на удаленку, а пожилым москвичам порекомендовали соблюдать домашний режим.

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.