РИАМО - 22 окт. За последние сутки в столице от коронавируса вылечились еще 2519 пациентов после прохождения соответствующего лечения, сообщает московский оперштаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2519 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282492», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все выздоровевшие сдают специальные анализы, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Выписавшиеся пациенты получают медицинские рекомендации.

Избавившиеся от коронавируса могут стать донорами плазмы. Донорами могут быть люди от 18 до 55 лет.

Рост числа новых случаев коронавируса начался в Москве в конце сентября. Сейчас школьники с 6 по 11 классы находятся на удаленном обучении, часть сотрудников компаний также отправлены на удаленку, а еще пожилым москвичам необходимо соблюдать домашний режим.

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22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.