РИАМО - 22 окт. На 27,9% увеличился экспорт несырьевой неэнергетической продукции столицы за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил более 21 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, наибольшие объемы несырьевой неэнергетической продукции Москва поставляет в Великобританию, США, Китай и Казахстан. В 2020 году продажи пищевой и перерабатывающей промышленности достигли 0,4 миллиарда долларов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта промышленной продукции увеличились на 28,7%, составив почти 20 миллиардов долларов.
В области химической промышленности Москва поставляет в другие страны, например, полиэтилен, полипропилен, чистящие средства.
Кроме того, в агропромышленной сфере большим спросом пользуются продукция из муки, молока, шоколада и готовые корма для животных. Такие товары уходят в Турцию, Белоруссию, Египет и другие страны.
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