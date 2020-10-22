РИАМО - 22 окт. На 27,9% увеличился экспорт несырьевой неэнергетической продукции столицы за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил более 21 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С января по август в сравнении с прошлым годом несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 27,9 %, в том числе экспорт агропромышленной продукции увеличился на 21,3 % и составил 2,2 миллиарда долларов США», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшие объемы несырьевой неэнергетической продукции Москва поставляет в Великобританию, США, Китай и Казахстан. В 2020 году продажи пищевой и перерабатывающей промышленности достигли 0,4 миллиарда долларов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта промышленной продукции увеличились на 28,7%, составив почти 20 миллиардов долларов.

В области химической промышленности Москва поставляет в другие страны, например, полиэтилен, полипропилен, чистящие средства.

Кроме того, в агропромышленной сфере большим спросом пользуются продукция из муки, молока, шоколада и готовые корма для животных. Такие товары уходят в Турцию, Белоруссию, Египет и другие страны.