РИАМО – 22 окт. В Москве задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

«Милейко задержали в рамках расследования дела о мошенничестве», — говорится в сообщении.

Все следственные действия проводятся по инициативе росгвардейцев. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко не работал в ведомстве уже более года.

«С лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — отметил Грибакин.