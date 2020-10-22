РИАМО – 22 окт. На Землю вернулись космонавты «Союза МС-16», среди них россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, сообщает РИА Новости.

Корабль приземлился ночью в Казахстане.

«На МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову», - говорится в сообщении.

Вернувшихся поздравил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он высоко оценил работу государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.