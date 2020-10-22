РИАМО - 22 окт. В центре «Моя карьера» запустили трехнедельный курс в онлайн-формате для повышения квалификации и приобретения навыков сиделки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пройдя все этапы обучения, слушатели курса почувствуют себя увереннее и смогут реализовать себя в этой профессии на все 100», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Выпускники курса смогут начать работу сиделками в качестве самозанятых. Занятия будут полезным не только тем, кто только начинает свой путь в этой профессии, но и людям с опытом. Участники курсов узнают, как они могут помочь своим пожилым родственникам, которые нуждаются в заботе.

По словам руководителя автономной некоммерческой организации «Внимание и забота» Елены Сухачевой, профессия сиделки сейчас очень востребована. Образовательную программу в этом направлении, организованную совместно с центром «Моя карьера», уже прошли свыше 150 тысяч сиделок. Выпускникам помогают в трудоустройстве.​