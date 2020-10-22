РИАМО - 22 окт. На портале «Узнай Москву» участники квеста в память о Льве Яшине ответят на 10 вопросов и узнают новые факты о легендарном футболисте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Он признан лучшим вратарем прошлого столетия по версии ФИФА.

«Квест в честь Льва Яшина <…> — это не только дань памяти великому спортсмену и тренеру, но и возможность проверить свои знания всем любителям футбола», — рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Участники квеста должны будут вспомнить его манеру игры за пределами ворот, а также каким еще видом спорта занимался Яшин, прозвище знаменитого вратаря и другие подробности его профессиональной карьеры.

На тему спорта на портале «Узнай Москву» также есть викторина про знаменитостей ЦСКА и квест, посвященный юбилею Олимпиады 1980 года.​