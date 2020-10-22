РИАМО - 22 окт. На портале «Узнай Москву» участники квеста в память о Льве Яшине ответят на 10 вопросов и узнают новые факты о легендарном футболисте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Он признан лучшим вратарем прошлого столетия по версии ФИФА.
Участники квеста должны будут вспомнить его манеру игры за пределами ворот, а также каким еще видом спорта занимался Яшин, прозвище знаменитого вратаря и другие подробности его профессиональной карьеры.
На тему спорта на портале «Узнай Москву» также есть викторина про знаменитостей ЦСКА и квест, посвященный юбилею Олимпиады 1980 года.
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