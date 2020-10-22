РИАМО - 22 окт. Почти 50 временных ковидных госпиталей-родеров действует в Москве, размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начала принимать пациентов с Covid-19», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие госпитали развернуты на базе медицинского комплекса в Коммунарке, института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова и других медицинских учреждений. Всего временные госпитали по борьбе с Covid-19 развернули при 16 столичных больницах. Это почти 50 госпиталей-родеров.

Внутри работает система отопления. Каждая койка обеспечена кислородом и всеми условиями для комфорта пациентов. Такие временные госпитали дают возможность увеличивать количество мест для пациентов без использования стационаров. Там заболевшим оказывают экстренную и плановую помощь.​

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.