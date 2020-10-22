РИАМО - 22 окт. Для участников проекта «Московское долголетие» провели около 60 тысячи часов занятий в формате онлайн, начиная с марта 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра города.
По ее словам, проведение онлайн-занятий позволяет горожанам старшего поколения активно проводить время, находясь на самоизоляции. Многим из участников пришелся по душе такой формат.
Этой осенью и зимой участников научат театральному искусству, проведут уроки музыки и, например, общей физической подготовки. Кроме того, запланированы экскурсии в онлайн-формате и открытие «Литературной мастерской». Всего свыше 30 самых разных занятий.
В материале отмечается, что с переходом на дистанционные уроки одним из самых актуальных направлений стали курсы по компьютерной грамотности.
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