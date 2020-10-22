РИАМО - 22 окт. В Москве приступили к реставрационным работам фасадов храма Ризоположения Пресвятой Богородицы XVIII века на Докукина, 15 строение 1 в районе Ростокино, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Свой нынешний облик церковь приобрела в середине XIX века. На территории бывшего села Леоново ее построили из камня во времена, когда в Москве действовал абсолютный запрет Петра I на строительство из этого материала.
Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Основные работы начнутся после того, как закончат расчищать фасады и цоколь. В ходе реставрации обновят пол в левом пределе, внутренние стены, декоративные элементы, на звоннице поменяют балки, которые держат на себе вес колоколов.
Кроме того, появятся новые инженерные системы. Отопление и гидроизоляция убережет постройку от сырости и влаги.
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