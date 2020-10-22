РИАМО - 22 окт. В Москве приступили к реставрационным работам фасадов храма Ризоположения Пресвятой Богородицы XVIII века на Докукина, 15 строение 1 в районе Ростокино, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Свой нынешний облик церковь приобрела в середине XIX века. На территории бывшего села Леоново ее построили из камня во времена, когда в Москве действовал абсолютный запрет Петра I на строительство из этого материала.

«Комплекс храма реставрировали в середине XIX века, затем проводились локальные ремонтные работы уже в ХХ веке. Сейчас специалисты занимаются фасадами. Мы рассчитываем, что первый этап работ завершится до конца 2020 года», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Основные работы начнутся после того, как закончат расчищать фасады и цоколь. В ходе реставрации обновят пол в левом пределе, внутренние стены, декоративные элементы, на звоннице поменяют балки, которые держат на себе вес колоколов.

Кроме того, появятся новые инженерные системы. Отопление и гидроизоляция убережет постройку от сырости и влаги. ​