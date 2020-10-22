РИАМО - 22 окт. Утром в четверг в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево отменили и задержали больше 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 2 рейса и 6 - отменили. В Шереметьеве отменили 11 рейсов. В аэропорту Домодедово задержано 2 рейса, еще 17 - отменено.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, все рейсы следуют по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.