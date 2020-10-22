РИАМО - 22 окт. 183 столичные некоммерческие организации, которые стали победителями конкурса, получат гранты мэра города, больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность», говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«В 12 номинациях конкурса приняли участие свыше тысячи проектов. Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Поздравляем победителей и благодарим всех участников!» — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что власти мегаполиса ценят самоотдачу НКО, стремление к помощи и желание приносить пользу людям.

43 организации победили в номинации «Молодежь Москвы», 35 НКО — в номинации «Наше наследие», 15 организаций — в номинации «Благотворительность».

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, формат конкурса был обновлен: была более простая система подачи заявок, сумму поддержки для работающих больше года НКО увеличили до пяти миллионов рублей, для функционирующих более полугода НКО — до 500 тысяч рублей.

Экспертный совет рассмотрел все полученные заявки, в его составе были члены Общественной палаты столицы, представители органов госвласти, образовательных и научных организаций.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова отметила, что Общественная палата уже второй год помогает оценивать НКО. 241 эксперт оценивал организации, подавшие заявки на конкурс.

Каждую заявку рассматривали три эксперта.

На заключительном этапе в жюри конкурса вошло 16 человек, они и определили победителей.

В скором времени с НКО заключат договоры на предоставление гранта. В этом году гранты организации получат сразу полностью.